ЦК Компартии Китая заявил о решимости противостоять «независимости Тайваня» — заявление
15:32 12.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) заявил о твердой решимости противостоять независимости Тайваня, защищать государственный суверенитет и территориальную целостность. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном в среду агентством Синьхуа по итогам седьмого пленума ЦК КПК 19-го созыва.
«Твердая приверженность принципу „одного Китая“ и „Консенсусу 1992 года“ демонстрирует нашу твердую решимость и огромные возможности защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, противостоять „независимости Тайваня“, — говорится в документе.
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