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Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на Госуслугах

19:45 12.10.2022

Жители столицы используют специальный сервис на портале государственных услуг РФ, чтобы записаться добровольцами на участие в специальной военной операции в Украине. Кликнув по баннеру «Стать добровольцем» на главной странице сайта или воспользовавшись помощью цифрового помощника, можно ознакомиться с критериями отбора, заполнить анкету (часть данных автоматически загружается из личного кабинета пользователя), выбрать ближайший военкомат и отправить заявку. Позже, в течение двух дней, в личный кабинет гражданина придет ответ, в котором будут указаны дата и время посещения военного комиссариата. Если заявитель передумал, он может не приходить в военкомат и юридических обязательств заявка на него не налагает.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, сервис был протестирован с регионами и Министерством обороны РФ. С момента старта сервиса заявки на добровольное участие в спецоперации подали более 2 000 человек.

Журналисты также побеседовали с некоторыми добровольцами во временном пункте мобилизации, действующем в Музее Москвы. «У меня так сложилось, что я неплохо разбираюсь в истории, геополитике, экономике. Я, оценивая эту ситуацию, сделал определенный аналитический выбор, и других вариантов у меня нет», - сообщил СМИ один из волонтеров. Другой рассказывает: «Здесь меня укомплектовали… Удобная обувь, все хорошо, никаких претензий, кормят бесподобно, вообще вопросов нет: суп, салат, мясо с рисом сегодня было на обед. Иду добровольцем, подал запись на госуслуги, соответственно собрался, приехал сюда и вот стою перед вами. Это моя обязанность, мой долг. Все мои родные поняли, приняли это и говорят «молодец».

Для записи добровольцем не нужен опыт военной службы, претенденту достаточно заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или иметь отношение к службе в любом силовом ведомстве. Не возьмут на службу граждан старше 60 лет или имеющих заболевания, препятствующие выполнению боевых задач.

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