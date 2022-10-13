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НОВОСТИ

В Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры — офис Зеленского

10:05 13.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры в Киевской области.

«Соответствующие службы уже работают над ликвидацией и документированием последствий», — написал он в четверг в своем телеграм-канале. При этом Тимошенко не уточнил, какие объекты повреждены.

Утром в четверг глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о взрывах. По данным украинских СМИ, в Киевской области прогремело не менее трех взрывов.

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