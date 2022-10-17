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Военный комиссар Москвы: столица выполнила план по частичной мобилизации

13:15 17.10.2022

Мобилизационные задания Минобороны РФ уже выполнены военкоматами Москвы, заявил военный комиссар столицы России полковник Максим Локтев. По его словам, «мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации» в мегаполисе завершаются.

«С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется. Дополнительные временные пункты закроются в ближайшее время», - сообщил Локтев.

По его словам, начало частичной мобилизации вызвало у москвичей много вопросов, отвечать на которые помогало правительство Москвы. «Открыли временные мобилизационные пункты и запустили горячие линии для жителей Москвы и предпринимателей, где разъяснялся порядок частичной мобилизации, - заявил военком. - Более того, правительство Москвы организовало помощь и поддержку как самим мобилизованным, так и членам их семей. Это касается как денежных выплат, так и ряда льгот, ну, и, конечно, нельзя забывать и о тех комплектах формы и других необходимых вещах, которые получил каждый мобилизованный. Ребята и их семьи чувствуют поддержку, знают, что за ними крепкий и надежный тыл».

По словам Максима Локтева, москвичи продолжают записываться добровольцами: «Люди продолжают самостоятельно приходить в военкоматы, в Москве количество добровольцев исчисляется сотнями».

Военком поблагодарил «всех москвичей, всех граждан, кто достойно и с честью взял на себя почетную обязанность по защите нашей Родины».

Как уже сообщала«Независимая газета», мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании частичной мобилизации в мегаполисе. По его словам повестки, направленные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, аннулируются. Собянин пообещал, что Москва продолжит помогать семьям мобилизованных и будет оказывать Минобороны содействие в материально-техническом обеспечении.

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