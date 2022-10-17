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НОВОСТИ

Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

12:30 17.10.2022

Задачи по частичной мобилизации в Москве, которые были установлены на основании указа президента и задания Министерства обороны РФ, выполнены в полном объеме. Об этом, со ссылкой на военного комиссара столицы сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, городские пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября, в 14:00.

При этом повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, – отметил мэр.

Как написал градоначальник на своем сайте, мобилизация оказалась огромным испытанием для тысяч московских семей, «чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию». «Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», – считает градоначальник.

Мэр заявил, что Москва будет заботиться о семьях и близких мобилизованных. «Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», – обещал Сергей Собянин.

Напомним, частичная мобилизация в РФ стартовала 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что она связана с продолжением в Украине спецоперации. По данным Минобороны РФ, планировалось набрать на службу 300 тыс. резервистов.

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