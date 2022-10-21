Трасс доказала уязвимость англосаксонской модели в глобальном управлении — эксперт КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Быстрый уход Лиз Трасс с поста британского премьер-министра свидетельствует об уязвимости англосаксонской модели развития и ее непригодности для лидерства в глобальном управлении. Такую точку зрения высказал в пятницу директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

«В том числе это свидетельствует, что англосаксонская модель не способна лидировать в мире. Аналогичным образом устаревшие меры, такие как снижение налогов, не смогут решить новые проблемы», — приводит его мнение китайская газета «Глобал таймс».

Как уточнил эксперт, Великобритания столкнулась с несколькими кризисными ситуациями, одна из которых — украинский конфликт. Прочие вызовы, на которые указал Ван Ивэй, — нехватка энергоносителей, инфляция и обесценивание фунта стерлингов.

По словам эксперта, многие из этих проблем имеют прямое отношение к США, которые проводят все более ярко выраженную протекционистскую политику на международной арене, в том числе в отношении Китая. «Британское правительство не нашло новых рычагов для стимулирования роста. А указанные экономические беды в конечном итоге усугубили политический кризис», — подытожил директор института.

Трасс объявила об отставке спустя всего 45 дней после вступления в должность главы правительства, что считается самым коротким сроком в британской истории. Экономическая политика этого премьер-министра спровоцировала хаос на рынках, привела к резкому падению курса фунта стерлингов и росту недовольства в обществе. В итоге она слагает с себя полномочия, предоставленные правящей Консервативной партией, однако продолжит возглавлять кабинет до избрания преемника.