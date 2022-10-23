Саркози: Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Франции Николя Саркози призывает Евросоюз (ЕС) не создавать своей внешней политикой впечатление, что сообщество следует в фарватере США. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью еженедельнику «Журналь дю диманш».

«Я сожалею, что Евросоюз может создавать впечатление организации, которая находится на буксире у США. Нравится это кому или нет, но страны не меняют своего адреса. Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства», — сказал Саркози.