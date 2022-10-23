0
0
2
НОВОСТИ

Саркози: Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства

12:00 23.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Франции Николя Саркози призывает Евросоюз (ЕС) не создавать своей внешней политикой впечатление, что сообщество следует в фарватере США. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью еженедельнику «Журналь дю диманш».

«Я сожалею, что Евросоюз может создавать впечатление организации, которая находится на буксире у США. Нравится это кому или нет, но страны не меняют своего адреса. Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства», — сказал Саркози.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:10 23.10.2022
Число заражений и смертей от COVID-19 в России продолжает снижаться
0
173
09:31 23.10.2022
Мантуров: Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным до 2028 года
0
269
09:20 23.10.2022
Си Цзиньпин избран генсеком компартии Китая на третий срок
0
294
09:15 23.10.2022
От 6 до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 23 октября
0
255
09:00 23.10.2022
Трамп о конфликте на Украине: Этого никогда бы не произошло, останься я президентом
0
313
21:00 22.10.2022
Шольц заявил о «внешних обстоятельствах», способных повлиять на энергоснабжение ФРГ зимой
0
879
20:30 22.10.2022
Диверсии на «Северных потоках» показали, на что способна НАТО — французский политик
0
1194
20:00 22.10.2022
Президент Турции предложил вынести на референдум вопрос о ношении женщинами хиджаба
0
1066
19:30 22.10.2022
Киев может остаться без отопления зимой
0
1073
19:00 22.10.2022
Премьер Украины предупредил ЕС о цунами мигрантов из его страны предстоящей зимой
0
1058

Возврат к списку