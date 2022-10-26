Мэр Собянин: программа модернизации трамвайной инфраструктуры в Москве будет продолжена
17:01 26.10.2022
В Москве продолжится модернизация трамвайной инфраструктуры – соответствующее поручение дано мэром столицы Сергеем Собяниным. В рамках этого направления правительство мегаполиса выделило 2,45 млрд руб. государственному унитарному предприятию «Московский метрополитен» на продолжение программы совершенствования трамвайной инфраструктуры. Обозначенные выше финансы направят на проведение работ по обособлению трамвайных путей бортовым камнем, а также на закупку оборудования для модернизации стрелочных переводов и приобретение спецтехники для проведения ремонтных работ.
Сейчас протяженность трамвайных путей в Москве - 418 км, из них около 60% отделены от автомобильных дорог и находятся на обособленном полотне. Такое обособление повышает безопасность дорожного движения, сокращает число задержек трамваев и увеличивает скорость их движения. Выполнение программы позволит довести долю обособленных путей до 80%, отделив их от проезжей части на всех участках, где это технологически можно организовать. Например, в скором времени планируется обособить трамвайные пути на улицах Лесная, Красноказарменная, Абельмановская, Серпуховский Вал.
Планируется также модернизировать систему управления на 30 стрелочных переводах в разных районах Москвы. В результате система будет сама определять маршрут, по которому следует трамвай и автоматически переводить стрелку перед вагоном, отображая эту информацию на экране в кабине трамвая. Это позволит водителям не отвлекаться от дороги. Новое оборудование уже было протестировано на нескольких трамвайных маршрутах в районе Курского вокзала.
Кроме того, в рамках программы предполагается закупить 154 единицы спецтехники, в том числе ковшовые погрузчики, самосвалы и краны-манипуляторы.
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