«Турецкий поток» может быть усилен дополнительным трубопроводом — представитель Эрдогана
09:30 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства еще одного трубопровода для усиления «Турецкого потока» в рамках создания в республике газового хаба.
«Делая это предложение [по строительству газового хаба в Турции], [президент России Владимир] Путин увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта, и Турция является наиболее естественным географическим местом для этого», — приводит в пятницу слова представителя президента Тайипа Эрдогана телеканал Хабертюрк.
«Сейчас существует „Турецкий поток“, его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5-10 лет. Если это произойдет, то, другими словами, Турция станет не просто страной — транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки», — подчеркнул Калын.
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