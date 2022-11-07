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Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры почти на 3 тыс. человек

16:12 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил общую штатную численность органов прокуратуры РФ почти на 3 тыс. человек. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 54 198 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3 583 единиц, из них военнослужащих в количестве 2 418 человек, гражданского персонала — 1 165 человек», — говорится в тексте указа. До этого штатная численность прокуратуры составляла более 51,4 тыс. человек, в том числе военных прокуроров — свыше 3,2 тыс.

В документе также указано, что правительство РФ должно выделить Генеральной прокуратуре дополнительные бюджетные ассигнования на увеличение штатной численности.

До 1 июня 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях должны быть созданы территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти и других федеральных структур.

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