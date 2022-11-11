Два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены
18:40 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два пролета Антоновского моста, расположенного в Херсонской области, разрушены. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
«Разрушены два пролета моста», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее представитель военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз в эфире телеканала «Россия-24» сообщал, что мосты в Херсонской области планировали взорвать, чтобы затруднить переход Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра,
Мэр города Александр Кобец в пятницу, комментируя слова ведущего о том, что в сети появились кадры Антоновского моста с двумя подорванными пролетами, указал, что местные власти не отвечают за эти вопросы, «все эти мероприятия проводятся под контролем военных».
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