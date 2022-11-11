Два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два пролета Антоновского моста, расположенного в Херсонской области, разрушены. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

«Разрушены два пролета моста», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз в эфире телеканала «Россия-24» сообщал, что мосты в Херсонской области планировали взорвать, чтобы затруднить переход Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра,

Мэр города Александр Кобец в пятницу, комментируя слова ведущего о том, что в сети появились кадры Антоновского моста с двумя подорванными пролетами, указал, что местные власти не отвечают за эти вопросы, «все эти мероприятия проводятся под контролем военных».