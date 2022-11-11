0
0
135
НОВОСТИ

Два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены

18:40 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два пролета Антоновского моста, расположенного в Херсонской области, разрушены. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

«Разрушены два пролета моста», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз в эфире телеканала «Россия-24» сообщал, что мосты в Херсонской области планировали взорвать, чтобы затруднить переход Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра,

Мэр города Александр Кобец в пятницу, комментируя слова ведущего о том, что в сети появились кадры Антоновского моста с двумя подорванными пролетами, указал, что местные власти не отвечают за эти вопросы, «все эти мероприятия проводятся под контролем военных».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 11.11.2022
Число подтвержденных аккаунтов на «Госуслугах» превысило 100 млн
0
57
18:08 11.11.2022
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин: Мы ориентированы на возвратность инвестиций
0
152
18:00 11.11.2022
Профицит федерального бюджета РФ за январь — октябрь составил 128,4 млрд руб.
0
184
17:32 11.11.2022
Норвежские экоактивисты пытались приклеить себя к полотну Эдварда Мунка «Крик»
0
205
17:12 11.11.2022
Каждый пятый-шестой гражданин РФ имеет преддиабет — эксперт
0
226
17:00 11.11.2022
Еврокомиссия вдвое снизила ожидания экономического спада в России — до 5,1% в 2022 году
0
254
16:32 11.11.2022
Новое правительство Израиля поручено сформировать Нетаньяху
0
256
16:12 11.11.2022
Управление беспилотником войдет в список дисциплин ГТО
0
251
16:00 11.11.2022
МВФ начинает переговоры с Украиной после запроса о многомиллиардной помощи
0
285
15:32 11.11.2022
В Кремле не фиксируют готовности Киева к переговорам, поэтому СВО продолжается — Песков
0
338

Возврат к списку