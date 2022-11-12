Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины
16:05 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирена звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В субботу утром тревогу объявляли в Полтавской и Харьковской областях. В течение ночи сирена дважды прозвучала в Николаевской области и один раз в Кировоградской. Кроме того, тревога объявлялась в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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