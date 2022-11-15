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ВСУ стягивают бронетанковые группы к Сватову, Кременной, Лисичанску и Попасной — Марочко

10:32 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают бронетанковыми группами подразделения, которые могут задействовать на направлениях городов Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС во вторник сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Противник продолжает скапливать силы и средства для прорыва нашей обороны. Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная», — сказал он.

Марочко добавил, что командование принимает все меры для сдерживания противника.

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