Венгрия считает, что ЕС должен отказаться от политики санкций против России — глава МИД

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии считает, что Евросоюз должен отказаться от своей санкционной политики и не принимать девятый пакет санкций против России. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште со своим румынским коллегой Богданом Ауреску.

Глава венгерского МИД отметил, что санкции ЕС не достигли своей цели и лишь наносят большой ущерб европейской экономике. «Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету санкций [против России]», — сказал Сийярто.