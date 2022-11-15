Венгрия считает, что ЕС должен отказаться от политики санкций против России — глава МИД
16:00 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии считает, что Евросоюз должен отказаться от своей санкционной политики и не принимать девятый пакет санкций против России. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште со своим румынским коллегой Богданом Ауреску.
Глава венгерского МИД отметил, что санкции ЕС не достигли своей цели и лишь наносят большой ущерб европейской экономике. «Мы считаем, что настало время пересмотреть всю эту политику действий и не прибегать к девятому пакету санкций [против России]», — сказал Сийярто.
НОВОСТИ
- 16:32 15.11.2022
- Украинские диверсионные группы активизировались в Центральной России — Патрушев
- 16:12 15.11.2022
- Переброска танков в район границы ЛНР говорит о подготовке попытки прорыва — Марочко
- 15:32 15.11.2022
- Набиуллина призвала «трезво и с открытыми глазами» смотреть на ситуацию в стране
- 15:12 15.11.2022
- Выступление Зеленского на G20 говорит о том, что он не слушает советы Запада — Лавров
- 15:00 15.11.2022
- На Украине опробован сценарий раскачивания суверенитета историческими мифами — Путин
- 14:32 15.11.2022
- В ходе боев за Павловку ВС РФ уничтожили до 1 400 украинских военнослужащих — МО РФ
- 14:12 15.11.2022
- РФ смотрит, какую позицию занимают страны при голосовании в ООН по антироссийским вопросам
- 14:00 15.11.2022
- Трафик российского аналога SWIFT вырос на 22% в 2022 году
- 13:32 15.11.2022
- ФРГ создаст в Словакии центр по восстановлению поставленного Киеву оружия — министр
- 13:20 15.11.2022
- ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине — Лавров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать