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G20 против запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений — заявление

11:20 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны G20 выступают за обеспечение открытой, прозрачной и недискриминационной торговли сельскохозяйственной продукцией и против введения запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений в порядке, не соответствующем нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в среду по итогам саммита на индонезийском острове Бали.

«Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, предсказуемой и недискриминационной торговле сельскохзяйственной [продукцией] на основе правил ВТО», — говорится в документе. «Мы подтверждаем необходимость обновления глобальных правил торговли сельскохозяйственной продукцией и облегчения торговли ей и продовольствием, а также важность невведения запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений в порядке, несовместимом с соответствующими положениями ВТО», — говорится также в нем.

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