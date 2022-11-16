Рост зарплат по итогам года ожидается ниже инфляции — Минтруд

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднее увеличение номинальной заработной платы в РФ по итогам года ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции. Об этом сообщила в среду замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на заседании Генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько <…>. В следующем году мы планируем выйти на рост реальной заработной платы», — сказала она.