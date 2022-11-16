Издержки в случае изоляции РФ от мира будут безграничными — Эрдоган

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Издержки в случае изоляции России от мира будут безграничными. Об этом заявил в среду президент республики Тайип Эрдоган журналистам на полях саммита Группы двадцати (G20) на Бали.

«Издержки будут безграничными», — сказал он, отвечая на вопрос журналистам о том, чего будет стоить изоляция России от мира.