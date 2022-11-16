Издержки в случае изоляции РФ от мира будут безграничными — Эрдоган
15:12 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издержки в случае изоляции России от мира будут безграничными. Об этом заявил в среду президент республики Тайип Эрдоган журналистам на полях саммита Группы двадцати (G20) на Бали.
«Издержки будут безграничными», — сказал он, отвечая на вопрос журналистам о том, чего будет стоить изоляция России от мира.
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