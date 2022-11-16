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Минск и Москва подписали соглашение о выделении Белоруссии кредита на 105 млрд рублей

16:00 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия и Россия подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд российских рублей, которые будут направлены на реализацию проектов в сфере импортозамещения. Об этом сообщила в среду пресс-служба Совмина Белоруссии.

«Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты. Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России», — отметили в белорусском правительстве.

Там уточнили, что в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. «В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов», — проинформировали в белорусском Совмине.

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