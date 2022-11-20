В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показ спектакля «Принцесса и Людоед», на котором должны были присутствовать представители Минкультуры региона и экспертное сообщество, отменен по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра в воскресенье.



«К сожалению, у нас отменяется сегодня показ в связи с техническими неполадками на сцене», — сказала собеседница агентства. По ее словам, в театре отключился свет и пахнет гарью. Она уточнила, что ближайший показ по программе должен состояться 10 декабря.



Ранее режиссер спектакля Полина Кардымон сообщила ТАСС, что Министерство культуры Новосибирской области проводит проверку детского спектакля «Принцесса и Людоед» молодежного Первого театра на наличие ЛГБТ-пропаганды из-за присутствия в постановке актера в юбке. По ее данным, в министерство поступили обращения от зрителей, которых возмутил «мужчина с усами», играющий принцессу. 20 ноября должен был быть организован просмотр спектакля для экспертно-театрального сообщества региона и членов общественного совета при региональном министерстве культуры.



