В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ
09:45 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К сожалению, у нас отменяется сегодня показ в связи с техническими неполадками на сцене», — сказала собеседница агентства. По ее словам, в театре отключился свет и пахнет гарью. Она уточнила, что ближайший показ по программе должен состояться 10 декабря.
Ранее режиссер спектакля Полина Кардымон сообщила ТАСС, что Министерство культуры Новосибирской области проводит проверку детского спектакля «Принцесса и Людоед» молодежного Первого театра на наличие ЛГБТ-пропаганды из-за присутствия в постановке актера в юбке. По ее данным, в министерство поступили обращения от зрителей, которых возмутил «мужчина с усами», играющий принцессу. 20 ноября должен был быть организован просмотр спектакля для экспертно-театрального сообщества региона и членов общественного совета при региональном министерстве культуры.
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