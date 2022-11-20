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На разблокированный аккаунт Трампа в «Твиттере» подписаны более 2 млн человек

09:50 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подписчиков разблокированного в субботу аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в «Твиттере» начало резко расти и превысило уже 2 млн. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на его странице в социальной сети.

Администрация «Твиттера» восстановила учетную запись Трампа после того, как в пользу такого решения проголосовало большинство участников соответствующего опроса, устроенного новым владельцем компании Twitter Илоном Маском. На странице сохранились все записи, последнее сообщение датируется 8 января 2021 года. Пока хозяин аккаунта не написал ничего нового.

В пятницу Маск спросил у пользователей «Твиттера», стоит ли разблокировать страницу Трампа. В опросе участвовали около 15 млн пользователей. За разблокировку проголосовали 51,8% респондентов, против — 48,2%. При этом сам политик дал в субботу понять, что не собирается возвращаться в «Твиттер» вне зависимости от того, какими будут результаты.


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