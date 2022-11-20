В основе военной связи на Украине лежит Интернет и важно его контролировать - НМ ДНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль над использованием интернета на Украине имеет принципиальное значение, так как вся система украинской военной связи основана именно на интернет-каналах. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.



По его словам, недавний скандал вокруг финансирования работы на Украине глобальной спутниковой системы Starlink («Старлинк»), создаваемой компанией SpaceX («Спейс-экс») американского предпринимателя Илона Маска, приобрел такой размах именно по этой причине.



«Дело в том, что на Украине были построены многие системы связи именно военного назначения, которые в основе имели телекоммуникационные каналы сети Интернет. Потому сам доступ к сети Интернет и приобрел такое значение. Например, достаточно долго на „Азовстали“ в Мариуполе при полном окружении работали терминалы Starlink и обеспечивали связь военного назначения», — сказал Баевский.



При этом он отметил, что часто применяемая в последнее время в разных странах практика отключения интернета во время массовых беспорядков — очень действенная мера.







