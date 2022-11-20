В основе военной связи на Украине лежит Интернет и важно его контролировать - НМ ДНР
10:20 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, недавний скандал вокруг финансирования работы на Украине глобальной спутниковой системы Starlink («Старлинк»), создаваемой компанией SpaceX («Спейс-экс») американского предпринимателя Илона Маска, приобрел такой размах именно по этой причине.
«Дело в том, что на Украине были построены многие системы связи именно военного назначения, которые в основе имели телекоммуникационные каналы сети Интернет. Потому сам доступ к сети Интернет и приобрел такое значение. Например, достаточно долго на „Азовстали“ в Мариуполе при полном окружении работали терминалы Starlink и обеспечивали связь военного назначения», — сказал Баевский.
При этом он отметил, что часто применяемая в последнее время в разных странах практика отключения интернета во время массовых беспорядков — очень действенная мера.
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