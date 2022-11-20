0
0
143
НОВОСТИ

В основе военной связи на Украине лежит Интернет и важно его контролировать - НМ ДНР

10:20 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контроль над использованием интернета на Украине имеет принципиальное значение, так как вся система украинской военной связи основана именно на интернет-каналах. Об этом рассказал ТАСС подполковник Народной милиции (НМ) депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

По его словам, недавний скандал вокруг финансирования работы на Украине глобальной спутниковой системы Starlink («Старлинк»), создаваемой компанией SpaceX («Спейс-экс») американского предпринимателя Илона Маска, приобрел такой размах именно по этой причине.

«Дело в том, что на Украине были построены многие системы связи именно военного назначения, которые в основе имели телекоммуникационные каналы сети Интернет. Потому сам доступ к сети Интернет и приобрел такое значение. Например, достаточно долго на „Азовстали“ в Мариуполе при полном окружении работали терминалы Starlink и обеспечивали связь военного назначения», — сказал Баевский.

При этом он отметил, что часто применяемая в последнее время в разных странах практика отключения интернета во время массовых беспорядков — очень действенная мера.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 20.11.2022
За пять часов явка на выборах президента Казахстана составила 38,55% - ЦИК
0
133
09:50 20.11.2022
На разблокированный аккаунт Трампа в «Твиттере» подписаны более 2 млн человек
0
190
09:45 20.11.2022
В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ
0
194
09:40 20.11.2022
Зеленский доставил страдания многим украинцам - экс-премьер Японии
0
216
21:00 19.11.2022
РФ располагает «впечатляющими вооружениями», Украину ждет «суровая зима» — Остин
0
1076
20:30 19.11.2022
США намерены не допустить подавления системы ПВО Украины — Пентагон
0
1091
20:00 19.11.2022
ЕС планирует направить военную миссию в Нигер — СМИ
0
776
19:30 19.11.2022
Зеленский не хочет переговоров, чтобы не признавать реалии распада Украины — Медведев
0
912
19:00 19.11.2022
Шесть газовых станций Ленобласти переведут на резервную схему из-за крупного пожара на газопроводе
0
900
18:30 19.11.2022
Сунак прибыл в Киев и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца
0
763

Возврат к списку