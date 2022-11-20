ВСУ Украины получат от Франции ЗРК Crotale - СМИ
15:20 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, о передаче Украине ЗРК Crotale сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью «Журналь дю диманш».
О намерении сделать это Лекорню объявил еще в середине октября. В интервью газете «Паризьен» министр Вооруженных сил Франции сообщил, что у Франции 12 батарей Crotale, которые должны быть последовательно заменены во французской армии зенитными системами Mamba («Мамба»), так что поставка Украине этих систем не приведет к ослаблению французской обороны.
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