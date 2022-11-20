ВСУ Украины получат от Франции ЗРК Crotale - СМИ

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Crotale («Кроталь»). Об этом в воскресенье сообщило издание «Страна» в своем телеграм-канале.



По данным издания, о передаче Украине ЗРК Crotale сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью «Журналь дю диманш».



О намерении сделать это Лекорню объявил еще в середине октября. В интервью газете «Паризьен» министр Вооруженных сил Франции сообщил, что у Франции 12 батарей Crotale, которые должны быть последовательно заменены во французской армии зенитными системами Mamba («Мамба»), так что поставка Украине этих систем не приведет к ослаблению французской обороны.



