0
0
0
НОВОСТИ

ВСУ Украины получат от Франции ЗРК Crotale - СМИ

15:20 20.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Crotale («Кроталь»). Об этом в воскресенье сообщило издание «Страна» в своем телеграм-канале.

По данным издания, о передаче Украине ЗРК Crotale сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью «Журналь дю диманш».

О намерении сделать это Лекорню объявил еще в середине октября. В интервью газете «Паризьен» министр Вооруженных сил Франции сообщил, что у Франции 12 батарей Crotale, которые должны быть последовательно заменены во французской армии зенитными системами Mamba («Мамба»), так что поставка Украине этих систем не приведет к ослаблению французской обороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:10 20.11.2022
В Чечне сформировано новое спецподразделение ОМОН Росгвардии «Ахмат-1»
0
128
13:20 20.11.2022
От давления Запада на Приштину зависит мир в Косово - Вучич
0
269
13:10 20.11.2022
Перемещенное с польской стороны тело беженца обнаружили белорусские пограничники
0
296
12:40 20.11.2022
Сегодня в транспортной отрасли необходимо ставить масштабные задачи - Путин
0
320
11:40 20.11.2022
В Москве высота снежного покрова выросла до 12 см - «Фобос»
0
338
10:30 20.11.2022
За пять часов явка на выборах президента Казахстана составила 38,55% - ЦИК
0
406
10:20 20.11.2022
В основе военной связи на Украине лежит Интернет и важно его контролировать - НМ ДНР
0
424
09:50 20.11.2022
На разблокированный аккаунт Трампа в «Твиттере» подписаны более 2 млн человек
0
391
09:45 20.11.2022
В Новосибирске отменили показ спектакля, который проверяют на пропаганду ЛГБТ
0
406
09:40 20.11.2022
Зеленский доставил страдания многим украинцам - экс-премьер Японии
0
476

Возврат к списку