В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века
10:04 23.11.2022
Сбербанк считает, что искусственный интеллект (ИИ) является главной технологией XXI века. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на открытии конференции AI Journey.
«Сегодня мы живем в эпоху стремительного развития технологий, из них искусственный интеллект развивается быстрее всех. Пожалуй, можно назвать главной технологией XXI века», – сказал он.
Ведяхин отметил, что за годы проведения конференция собрала вокруг себя сообщество лучших экспертов в этой отрасли, и их количество продолжает расти, пояснив, что конференцию смотрят научные сообщества по всему миру.
НОВОСТИ
- 11:32 23.11.2022
- Путина попросили включить в зерновую сделку пункт об отгрузке российского аммиака в Одессе
- 11:20 23.11.2022
- Около 60% американцев не одобряют намерение Трампа вновь стать президентом — опрос
- 11:05 23.11.2022
- Союзные силы уничтожили технику ВСУ, которая обстреливала Энергодар и ЗАЭС — Рогов
- 11:00 23.11.2022
- Британия передаст Украине вертолеты Sea King
- 10:32 23.11.2022
- ООН должна не прятаться за общими фразами, а дать оценку расстрела военных РФ — Захарова
- 10:30 23.11.2022
- Сбер: Искусственный интеллект поможет в решении глобальных проблем
- 10:20 23.11.2022
- Иран заявил об убийстве полковника элитных частей израильскими агентами
- 10:05 23.11.2022
- Уже 78% финнов поддерживают вступление страны в НАТО — опрос
- 10:00 23.11.2022
- В Вирджинии произошла стрельба в магазине Walmart, погибло около 10 человек
- 09:58 23.11.2022
- Максим Орешкин открыл конференцию AI JourneyJ 2022
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать