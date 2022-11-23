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НОВОСТИ

В Сбербанке считают искусственный интеллект главной технологией XXI века

10:04 23.11.2022

Сбербанк считает, что искусственный интеллект (ИИ) является главной технологией XXI века. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на открытии конференции AI Journey.

«Сегодня мы живем в эпоху стремительного развития технологий, из них искусственный интеллект развивается быстрее всех. Пожалуй, можно назвать главной технологией XXI века», – сказал он.

Ведяхин отметил, что за годы проведения конференция собрала вокруг себя сообщество лучших экспертов в этой отрасли, и их количество продолжает расти, пояснив, что конференцию смотрят научные сообщества по всему миру.

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