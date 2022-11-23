Британия передаст Украине вертолеты Sea King

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King («Си кинг»). Об этом сообщила в среду газета «Таймс» со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

По ее данным, это будет первая поставка Соединенным Королевством Украине пилотируемых летательных аппаратов. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву. Лондон также поставит ВС Украины 10 тыс. артиллерийских снарядов.

Издание уточняет, что украинские военные прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. В общей сложности британцы обучили 10 украинских экипажей.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King («Уэстленд дабл-ю-эс-61 си кинг») могут применяться как для поисково-спасательных, так и для разведывательных операций. Данная модель широко использовалась во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. В настоящее время вертолеты не выпускаются, однако стоимость экземпляров достигает порядка 5 млн фунтов стерлингов (около 6 млн долларов).