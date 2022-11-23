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НОВОСТИ

Сбербанк может заняться анализом человеческого капитала России

11:50 23.11.2022

Сбербанк может собрать и проанализировать структуру человеческого капитала РФ. С таким предложением выступил министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков на конференции AI Journey-2022.

«Никто еще не делал подхода к снаряду, который как раз Сбер мог бы неплохо реализовать, и здесь как раз нам нужен искусственный интеллект. Это анализ структуры человеческого капитала, структуры людей в России. Вот мы знаем, у нас 42 млн человек получают пенсии в стране, сколько людей у нас получают зарплату бюджетную, сколько задействовано в коммерческом секторе, какие компетенции у них, возрастные данные и т.д. Мы пока еще неплохо живем за счет энергии наших недр, конвертируя их в экспортные доходы и, соответственно, во много хороших вещей. Но понятно, что через 10-20 лет энергия и интеллектуальный потенциал людей – это будет единственный ресурс благодаря которому нации смогут жить и развиваться. И сейчас нам правильно начать анализировать самих себя под всеми возможными углами», – сказал Чекунков.

Он добавил, что такой анализ даст новые векторы для развития экономики и работы правительства.

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