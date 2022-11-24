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Андрей Караулов сообщил, что не намерен скрываться, вернуться в РФ ему не позволяют врачи

13:32 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналист Андрей Караулов не намерен скрываться от следствия, в данный момент он не может вернуться в Россию из-за предписания врачей.Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

Журналист объявлен в федеральный розыск. В карточке базы розыска МВД России указано, что Караулов разыскивается по статье УК РФ.

«Я узнал о том, что меня объявили в федеральный розыск от жены. <…> Осталось только понять, что же я такого сделал, что меня разыскивают. Более того, в полиции прекрасно знают, где я нахожусь, в какой клинике, что со мной делают, все медицинские документы предоставлены. Зачем меня искать, все знают, где я нахожусь, я не собираюсь скрываться. <…> Возвращаться в Россию мне пока категорически запрещают врачи, нельзя менять климат», — сказал он.

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