Герман Греф: Ипотечный портфель Сбербанка в 2022 году вырастет почти на 16%, в 2023 году рост продолжится
13:12 24.11.2022
Сбербанк по итогам 2022 года рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 трлн руб., что приведет к росту портфеля на 15,9%, а в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в рамках международной конференции Сбербанка AI Journey.
«По итогам 2022 года ожидаем выдачи ипотечных кредитов Сбера на сумму 2,45 трлн руб.», – сказал он журналистам. По данным Сбера, объем выданной банком в 2021 году ипотеки составил 2,9 трлн руб. В текущем и следующем годах портфель ипотеки банка вырастет, подчеркнул Герман Греф. «Прогноз роста портфеля по Сберу за 2023 год – 9,3%, это при условии отмены программы «Господдержка-2020». За 2022 год – 15,9%», – сказал он.
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