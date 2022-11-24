Бизнес поддержал законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий

16:10

Законопроект о регулировании производства и оборота табачных и никотинсодержащих изделий и сырья для них, внесенный Минфином РФ в правительство, – пример достижения взаимопонимания между государством и бизнесом в ходе прямого диалога. Эту тему подняли участники круглого стола «Государство и бизнес в эпоху перемен. Совместная работа для управления изменениями», сообщает «Российская газета».

Документ предполагает введение четкого и прозрачного механизма госрегулирования с введением единого надзорного федерального органа. «Бизнес сам попросил государство установить единого регулятора, потому что в этой отрасли он отсутствует», – отметил член Экспертного совета Госдумы по вопросам госрегулирования отношений в сфере производства и оборота табачной и инновационной никотиносодержащей продукции Георгий Голованов.

Предложенные меры включают в себя также введение системы лицензирования, контроль за оборотом технологического оборудования, дополнительные ограничения на перемещение немаркированных табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Станет обязательным наличие пакета сопроводительных документов, который позволит проследить происхождение и движение товара по цепочке от производителя до прилавка. «Все эти законодательные инициативы были поддержаны предпринимательским сообществом на всех уровнях их публичного обсуждения и согласования», – отметил Голованов.