Бизнес поддержал законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий
16:10 24.11.2022
Законопроект о регулировании производства и оборота табачных и никотинсодержащих изделий и сырья для них, внесенный Минфином РФ в правительство, – пример достижения взаимопонимания между государством и бизнесом в ходе прямого диалога. Эту тему подняли участники круглого стола «Государство и бизнес в эпоху перемен. Совместная работа для управления изменениями», сообщает «Российская газета».
Документ предполагает введение четкого и прозрачного механизма госрегулирования с введением единого надзорного федерального органа. «Бизнес сам попросил государство установить единого регулятора, потому что в этой отрасли он отсутствует», – отметил член Экспертного совета Госдумы по вопросам госрегулирования отношений в сфере производства и оборота табачной и инновационной никотиносодержащей продукции Георгий Голованов.
Предложенные меры включают в себя также введение системы лицензирования, контроль за оборотом технологического оборудования, дополнительные ограничения на перемещение немаркированных табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Станет обязательным наличие пакета сопроводительных документов, который позволит проследить происхождение и движение товара по цепочке от производителя до прилавка. «Все эти законодательные инициативы были поддержаны предпринимательским сообществом на всех уровнях их публичного обсуждения и согласования», – отметил Голованов.
НОВОСТИ
- 16:32 24.11.2022
- Поставки вооружения на Украину идут из не менее чем 25 государств — СК
- 16:12 24.11.2022
- Методы представителей Киева будут признаны экстремистскими, их ждет трибунал — Захарова
- 16:00 24.11.2022
- Параплан упал на автомобиль на Кубани, оба находившихся в аппарате человека погибли
- 15:58 24.11.2022
- Путин отметил растущий авторитет конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey
- 15:32 24.11.2022
- Москва и Анкара рассматривают усиление защиты «Южного потока» — Песков
- 15:12 24.11.2022
- Все больше фактов указывают, что на Украине идет противостояние России и НАТО — МИД РФ
- 15:00 24.11.2022
- У Киева нет доказательств поставок артиллерийских снарядов из КНДР в Россию — Рёнхап
- 14:32 24.11.2022
- Дума приняла закон о борьбе с иностранным вмешательством
- 14:26 24.11.2022
- Сбербанк поможет спрогнозировать спрос для производителей товаров и ретейла
- 14:24 24.11.2022
- Сбербанк с помощью искусственного интеллекта вдвое повысил качество при обслуживании звонков B2B-клиентов в контактный центр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать