Отказ поставить пресс для ядерных боеголовок вызвал конфликт Бельгии и Британии
09:00 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Бельгии заблокировало сделку по поставке Великобритании технологий, имеющих критическое значение для боеготовности сил ядерного сдерживания Соединенного королевства, хотя обе страны состоят в НАТО. Об этом сообщила в пятницу британская газета «Таймс».
Речь идет о специализированном изостатическом прессе высокого давления, который используют для обращения с ядерными отходами. Его производит в Антверпене американо-бельгийская компания EPSI (И-пи-эс-ай). После выхода Великобритании из состава ЕС для экспорта данного изделия необходимо получать специальную лицензию от правительства Бельгии. Ранее данная процедура носила формальный характер, но на этот раз ее заблокировал заместитель премьер-министра Жорж Гилкине. Политик представляет партию «Эколо», выступающую против ядерного оружия и военно-промышленного лобби.
Пресс использовался на производстве ядерных боеголовок в британском Олдермастоне. Источник издания в британских ВМФ утверждает, что отсутствие поставок «не скажется на боеспособности» флота Соединенного королевства.
В Бельгии характеризуют изделие как «не имеющее мировых аналогов». По данным издания, в качестве ответной меры в Лондоне угрожают Брюсселю отменой сделки по закупке партии пулеметов производства бельгийской компании FN Herstal («ФН Эрсталь») общей стоимостью более 514 млн фунтов стерлингов (порядка 600 млн евро). Это может привести к распаду правящей коалиции в Бельгии, так как поставит под угрозу занятость на заводах FN Herstal в южной части страны.
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