У ВСУ есть все необходимое для продолжения наступления зимой — глава Минобороны Британии
13:32 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины оснащены всем необходимым, включая арктическое снаряжение, и достаточно хорошо подготовлены, чтобы продолжать наступление этой зимой. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в интервью американскому интернет-изданию «Дейли бист», опубликованном в четверг.
Как утверждал Уоллес, у Киева есть «преимущество» в подготовке и «качестве своих военнослужащих».
«[Нужно] продолжать давление, сохранять темп. <…>. В интересах Украины сохранять темп зимой. У них есть 300 тысяч единиц арктического боевого снаряжения, полученного ими от международного сообщества», — отметил министр в ходе интервью, которое проходило на британской военной базе на юге Англии.
Уоллес добавил, что совет продолжать наступление он готов дать своим украинским коллегам, с которыми общается «почти каждую неделю».
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