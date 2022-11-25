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«Яндекс» рассматривает возможность передачи управления группой компаний менеджменту РФ

17:40 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Яндекс» рассматривает возможность передачи управления группой компаний российскому менеджменту. Об этом говорится в сообщении компании.

«Также рассматривается возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой компаний будет передано менеджменту „Яндекса“, — говорится в сообщении.

Ранее компания также сообщила, что нидерландская Yandex N.V. рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу компаний. Она сохранит за собой бренд «Яндекса». В свою очередь Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название.

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