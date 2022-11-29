Топ городов для осенних поездок возглавили Калининград, Петербург и Кисловодск - опрос
09:40 26.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Спрос на Калининград этой осенью очень высокий, он признан лучшим городом для осенних поездок. За него проголосовали 28% респондентов. Второе место занял Санкт-Петербург (19%), третье досталось Кисловодску (17%)», — сказал Кузнецов, ссылаясь на результаты опроса «Суточно.ру», в котором приняли участие 5 тыс. россиян.
По его словам, помимо благоприятного климата, моря и хорошей инфраструктуры, популярность Калининграда объясняется еще и перераспределением туристического потока с южных курортов страны. Также в топ-10 городов вошли Казань (10%), Владивосток (10%), Сортавала (5%), Москва (4%), Краснодар (4%), Ярославль (2%), Ставрополь (1%).
«Что касается цен на аренду посуточного жилья, в Калининграде этой осенью они сравнительно невысокие — в ноябре 2 196 рублей за сутки. Для сравнения, средняя ставка в Москве сейчас — 3 795 рублей, Санкт-Петербурге — 2 736 рублей, Казани — 3 065 рублей», — добавил собеседник агентства.
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