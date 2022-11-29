Оборудования ряда китайских компаний запретили поставлять в США
10:40 26.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как следует из документа, комиссия «приняла новые правила, согласно которым не допускается разрешение импорта и продажи в США коммуникационного оборудования, представляющего неприемлемый риск для национальной безопасности». Как разъясняется в заявлении, речь идет об такой продукции китайских компаний Huawei («Хуавэй»), ZTE (Зи-ти-и), Hytera Communications («Хайтера комьюникейшнс»), Hangzhou Hikvision Digital Technology («Хангжу хайквижн диджитал текнолоджи») и Dahua Technology («Дахуа текнолоджи»), а также их дочерних структур.
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