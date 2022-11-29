Оборудования ряда китайских компаний запретили поставлять в США

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная комиссия по связи США запретила поставки в страну телекоммуникационного оборудования и средств видеонаблюдения, произведенных рядом китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, представляют угрозу американской национальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу данным регулирующим органом.



Как следует из документа, комиссия «приняла новые правила, согласно которым не допускается разрешение импорта и продажи в США коммуникационного оборудования, представляющего неприемлемый риск для национальной безопасности». Как разъясняется в заявлении, речь идет об такой продукции китайских компаний Huawei («Хуавэй»), ZTE (Зи-ти-и), Hytera Communications («Хайтера комьюникейшнс»), Hangzhou Hikvision Digital Technology («Хангжу хайквижн диджитал текнолоджи») и Dahua Technology («Дахуа текнолоджи»), а также их дочерних структур.



