Причиной вывода биолабораторий США в третьи страны стал высокий риск аварий - МО РФ

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях стал одной из причин их вывода на территорию третьих стран, включая Украину. Об этом заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



«Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков», — отметил он.



Он напомнил, что в ходе специальной военной операции стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине в нарушение 1-й и 4-й статей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). «Анализ документов, обнаруженных в украинских биолабораториях, дает основания утверждать, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия. Это подтверждается договорами о проведении работ, утвержденными регистрационными картами, отчетной документацией подрядных организаций Пентагона — „Блэк энд Вич“, „Метабиота“. Номенклатура патогенов, которые изучались в рамках „украинских проектов“ Ю-Пи и Тэп, никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами. При этом основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия», — сказал Кириллов.



