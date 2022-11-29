Отдельные регионы РФ получат от правительства деньги на здравоохранение

10:33 Источник: Интерфакс

Якутия, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа получат дополнительные субвенции в сфере здравоохранения, сообщается на сайте правительства РФ.

"В 2023-2025 годах для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями будет увеличен объём субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи. Речь идёт о Якутии, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В 2023 году эти регионы смогут дополнительно получить 4,6 млрд рублей, в 2024 году - 4,9 млрд рублей, в 2025 году - 5,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Необходимое для этого постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Работа ведётся в рамках поручения президента, уточняется на сайте.