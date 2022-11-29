Нефть марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $82 за баррель

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $82 за баррель впервые с 11 января 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:41 мск в понедельник, стоимость Brent опускалась до $81,41 за баррель.

К 04:43 мск Brent торгуется на уровне $81,25 за баррель (-2,86%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 3,00% — до $73,9 за баррель.