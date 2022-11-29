0
0
477
НОВОСТИ

В Иране арестована племянница верховного руководителя — ТВ

10:20 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана арестовали племянницу верховного руководителя исламской республики аятоллы Али Хаменеи Фариде Мурадхани после ее призыва к тому, чтобы иностранные правительства разорвали связи с Тегераном. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на ее брата Махмуда Мурадхани.

В среду Мурадхани написал на своей странице в «Твиттере», что его сестра была арестована, когда пришла в прокуратуру Ирана по постановлению суда. Как указывает Си-эн-эн, до ее ареста он опубликовал видеозапись, на которой Фариде Мурадхани обратилась к людям, чтобы они призвали свои правительства разорвать связи с Ираном на фоне охвативших страну протестов. «Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый <…> режим», — приводит телекомпания ее высказывания.

Фариде и Махмуд Мурадхани — дети священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре верховного руководителя Ирана Бадри Хоссейни Хаменеи. По информации Си-эн-эн, Техрани умер в октябре. Телекомпания напомнила, что власти исламской республики арестовывали Фариде Мурадхани и ранее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 28.11.2022
ФРГ хотела бы, чтобы ее ракеты Patriot оставались в системе обороны НАТО
0
47
14:32 28.11.2022
Данные польских СМИ о потере 1 200 наемников на Украине с начала СВО явно занижены — Рогов
0
56
11:00 28.11.2022
США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды для ударов по России — Reuters
0
69
10:32 28.11.2022
В США считают, что Китай представляет собой все большую угрозу в военной космической гонке
0
65
09:00 28.11.2022
NYT сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском в ДНР
0
67
12:15 27.11.2022
В Варшаве считают маловероятной агрессию РФ в отношении Польши
0
109
11:11 27.11.2022
Генсек НАТО считает, что лучший способ поддержать мир - помочь Украине
0
102
09:10 27.11.2022
Запасы оружия в 20 из 30 стран НАТО «почти на нуле» - NYT
0
100
16:32 25.11.2022
ВС России высокоточным оружием уничтожили более 300 иностранных наемников — МО РФ
0
694
15:32 25.11.2022
НАТО резко нарастила производство боеприпасов советских образцов для Украины
0
662

Возврат к списку