В Иране арестована племянница верховного руководителя — ТВ
10:20 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана арестовали племянницу верховного руководителя исламской республики аятоллы Али Хаменеи Фариде Мурадхани после ее призыва к тому, чтобы иностранные правительства разорвали связи с Тегераном. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на ее брата Махмуда Мурадхани.
В среду Мурадхани написал на своей странице в «Твиттере», что его сестра была арестована, когда пришла в прокуратуру Ирана по постановлению суда. Как указывает Си-эн-эн, до ее ареста он опубликовал видеозапись, на которой Фариде Мурадхани обратилась к людям, чтобы они призвали свои правительства разорвать связи с Ираном на фоне охвативших страну протестов. «Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый <…> режим», — приводит телекомпания ее высказывания.
Фариде и Махмуд Мурадхани — дети священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре верховного руководителя Ирана Бадри Хоссейни Хаменеи. По информации Си-эн-эн, Техрани умер в октябре. Телекомпания напомнила, что власти исламской республики арестовывали Фариде Мурадхани и ранее.
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