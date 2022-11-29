В Иране арестована племянница верховного руководителя — ТВ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана арестовали племянницу верховного руководителя исламской республики аятоллы Али Хаменеи Фариде Мурадхани после ее призыва к тому, чтобы иностранные правительства разорвали связи с Тегераном. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на ее брата Махмуда Мурадхани.

В среду Мурадхани написал на своей странице в «Твиттере», что его сестра была арестована, когда пришла в прокуратуру Ирана по постановлению суда. Как указывает Си-эн-эн, до ее ареста он опубликовал видеозапись, на которой Фариде Мурадхани обратилась к людям, чтобы они призвали свои правительства разорвать связи с Ираном на фоне охвативших страну протестов. «Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый <…> режим», — приводит телекомпания ее высказывания.

Фариде и Махмуд Мурадхани — дети священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре верховного руководителя Ирана Бадри Хоссейни Хаменеи. По информации Си-эн-эн, Техрани умер в октябре. Телекомпания напомнила, что власти исламской республики арестовывали Фариде Мурадхани и ранее.