В Швеции за три года возле школ произошло более 700 перестрелок — ТВ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 700 случаев применения огнестрельного оружия рядом с общеобразовательными школами было отмечено в Швеции за последние три года. Об этом в понедельник сообщает телеканал Эс-вэ-тэ, подготовивший эту статистику в сотрудничестве с компанией «Инфостат».

В целом 16% школьников с первого по девятый класс — 196 000 детей — посещают школу, где в радиусе 500 метров произошла одна или несколько перестрелок. Хотя чаще это случалось в неурочное время, существует большая озабоченность по поводу того, как это отразится на детях.

В крупных городах Стокгольме и Мальмё процент значительно выше — около 50%. Худшими являются районы, которые полиция определила как особо уязвимые. Например, около школ в районе Ярва на западе столицы, который в последние годы стали центром нескольких кровавых бандитских разборок, произошло 49 перестрелок.

«Проблема в том, что там вообще стреляют и так близко места насилия. Это создает ощущение отсутствия безопасности. Это также может дать ощущение несправедливости, потому что это учащиеся, которые могут чаще других видеть стрельбу в повседневной жизни», — прокомментировал криминолог Свен Гранат.