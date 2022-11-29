В Швеции за три года возле школ произошло более 700 перестрелок — ТВ
13:05 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 700 случаев применения огнестрельного оружия рядом с общеобразовательными школами было отмечено в Швеции за последние три года. Об этом в понедельник сообщает телеканал Эс-вэ-тэ, подготовивший эту статистику в сотрудничестве с компанией «Инфостат».
В целом 16% школьников с первого по девятый класс — 196 000 детей — посещают школу, где в радиусе 500 метров произошла одна или несколько перестрелок. Хотя чаще это случалось в неурочное время, существует большая озабоченность по поводу того, как это отразится на детях.
В крупных городах Стокгольме и Мальмё процент значительно выше — около 50%. Худшими являются районы, которые полиция определила как особо уязвимые. Например, около школ в районе Ярва на западе столицы, который в последние годы стали центром нескольких кровавых бандитских разборок, произошло 49 перестрелок.
«Проблема в том, что там вообще стреляют и так близко места насилия. Это создает ощущение отсутствия безопасности. Это также может дать ощущение несправедливости, потому что это учащиеся, которые могут чаще других видеть стрельбу в повседневной жизни», — прокомментировал криминолог Свен Гранат.
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