Совет ЕС включил обход введенных сообществом санкций в список преступлений

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций, введенных сообществом, в перечень преступлений. Соответствующее заявление этот орган распространил в понедельник в Брюсселе.

«Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список „преступлений ЕС“, включенных в договор о функционировании ЕС», — отмечается в нем.