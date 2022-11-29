СберСтрахование дает шанс выиграть 1 миллион рублей

15:55

СберСтрахование запустила акцию «Миллион причин застраховаться», которая дает клиентам шанс выиграть 1 млн руб. и другие ценные призы.

Присоединиться к акции просто: нужно до 31 января 2023 года оформить страховку по комбопрограмме «Защита на любой случай» в любом офисе Сбера. Продукт позволяет в рамках одного полиса защитить разные сферы жизни: средства на всех счетах и картах, жилье, застраховаться от несчастного случая либо выбрать ту комбинацию этих рисков, которая актуальна для каждого конкретного клиента. Если выбрать два модуля из трех, выгода составит 10%, все три – 15%. Подписка СберПрайм даст скидку 10% – и тогда максимальная выгода может достичь 25%.

Чем больше модулей подключит клиент, тем выше его шансы на победу. Страховку можно приобрести в любом отделении банка. После оформления полиса клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте акции.

Призовой фонд включает главный приз в 1 млн руб., 10 призов по 100 тыс. руб., 50 телевизоров с операционной системой СберСалют, подписки СберПрайм (150 штук на год и 2000 – на 6 месяцев) и 550 сертификатов в SberShop на 3000 рублей. Все участники получат модные стикеры для Telegram.

Подарки разыграют после 28 февраля. Результаты опубликуют на сайте акции.