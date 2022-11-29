Члены ЕС обсуждали лимит цен на нефть из РФ на уровне $62 за баррель — Bloomberg

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Европейского союза (ЕС) в ходе переговоров в понедельник обсуждали установление потолка цен на российскую нефть на уровне 62 долларов за баррель. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов.

Как информировал один из собеседников агентства, на этот раз переговоры зашли в тупик из-за Польши. По данным источников, Польша, а также страны Балтии считают такую цену слишком высокой.

Группа стран, выступающих за введение более низкой цены на российское топливо, хочет, чтобы в соглашение об ограничении цен на российскую нефть был добавлен механизм для пересмотра цен на топливо в дальнейшем, а также включен более конкретный план по новому пакету санкций в отношении РФ, передает Блумберг.