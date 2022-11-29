Число осужденных в России за 5 лет сократилось на 22%

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что за последние пять лет в стране число осужденных снизилось на 22 процента.

«Верховный суд России последовательно идет по пути более широкого применения наказаний, альтернативных лишению свободы, и мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, — сказал глава государства, выступая во вторник на Всероссийском съезде судей. — С 2016 по 2021 гг. общее число осужденных сократилось на 22 процента. Численность лиц, осужденных к реальному лишению свободы, уменьшилась на 19 процентов».