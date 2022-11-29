Сокращение ненефтегазовых доходов бюджета РФ составило около 4% — Силуанов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ сократились почти на 4% по итогам девяти месяцев 2022 года. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства.

«Ненефтегазовые доходы несколько сократились, что в первую очередь связано с изменением импортных поставок и изменениями в налоговой базе. Сокращение ненефтегазовых доходов составило около 4%», — сказал Силуанов.