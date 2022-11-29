Министр обороны Украины заявил о прибытии французских РСЗО в страну

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Украины Алексей Резников во вторник заявил, что в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU.

«LRU из Франции прибыл на Украину, <…> Это видимый результат дружбы между [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном. Спасибо [министру вооруженных сил Франции] Себастьену Лекорню, правительству и народу Франции!» — написал он в «Твиттере». Резников не уточнил, сколько именно РСЗО доставили в страну.