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НАТО должно покаяться и быть распущено как преступное образование — Медведев

20:40 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс, в странах которого проживает не более 12% человечества, не нужен цивилизованному миру и должен быть распущен как преступное образование. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в публикации в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывала «свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней».

«При этом в странах НАТО проживает не более 12 процентов населения планеты. Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», — написал Медведев, выразив уверенность, что «даже Pontifex Maximus (великий понтифик — прим. ТАСС) не сможет отпустить им грехи».

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