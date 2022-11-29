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Республиканцы США не допустят неограниченного финансирования Киева — лидер фракции

22:00 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США не допустят выделения Вашингтоном неограниченной и не имеющей твердого обоснования финансовой помощи Украине. С таким предупреждением выступил во вторник по завершении участия во встрече с президентом США Джо Байденом лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти.

«Я не поддерживаю выдачу незаполненных банковских чеков (то есть таких, в которые можно вписать любую сумму — прим. ТАСС) ни на какие цели. Речь идет о деньгах напряженно работающих налогоплательщиков. И я хочу гарантировать, что каким бы ни было наше финансирование, оно идет по адресу», — заявил Маккарти, беседуя с журналистами в Белом доме. Он отвечал на просьбу прояснить свои недавние высказывания о том, что республиканцы, которые получили по итогам состоявшихся 8 ноября в США промежуточных выборов большинство в Палате представителей, не станут поддерживать выдачу Вашингтоном Киеву «незаполненного чека». В Конгрессе следующего созыва, который приступит к работе в начале января, Маккарти, как ожидается, займет пост спикера Палаты представителей — третий по значимости в государственной иерархии США.

Законодатель-республиканец обвинил правящую Демократическую партию, в ряды которой входит Байден, в том, что предыдущий пакет американской помощи Украине в размере 40 млрд долларов не обсуждался надлежащим образом на Капитолийском холме. «И теперь они (демократы — прим. ТАСС) хотят вернуться и попросить больше?! Я хочу гарантировать, что мы успешно действуем в этой сфере. И я хочу гарантировать, что, независимо от того, на что именно мы тратим деньги, независимо от того, о каком финансировании идет речь, с 3 января (то есть с началом работы Конгресса следующего созыва — прим. ТАСС) не будет незаполненного чека, будет подотчетность и будут аудиторские проверки», — подчеркнул Маккарти.

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