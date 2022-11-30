ВСУ готовят диверсию в Одессе, чтобы отвлечь внимание от потерь в Донбассе — Марочко

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит диверсию на Одесском припортовом заводе, чтобы отвлечь внимание от катастрофических потерь в Донбассе. Об этом сообщил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Для отвлечения внимания от провалов в Донбассе и катастрофических потерь Киев готовит очередную провокацию на юге Украины. Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы», — написал он в телеграм-канале.