В России выявили 6 088 случаев заражения ковидом за сутки
11:32 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 088, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 4 928 случаев заражения и 53 смерти, всего с начала пандемии — 21 590 828 и 392 002 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 557 против 5 863 днем ранее, до 20 997 710.
НОВОСТИ
- 13:32 30.11.2022
- К боевой учебе мобилизованных привлечено около трех тыс. инструкторов — Шойгу
- 13:20 30.11.2022
- Ракетоносцы Ту-95МС России и бомбардировщики «Хун-6К» Китая провели патрулирование в АТР
- 13:05 30.11.2022
- Экс-председатель КНР, бывший генсек ЦК КПК Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет
- 13:00 30.11.2022
- В России ожидается новый рекорд по строительству жилья — Путин
- 12:32 30.11.2022
- Основатель Alibaba Джек Ма переехал в Японию
- 12:20 30.11.2022
- ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных 319 млрд евро активов РФ
- 12:05 30.11.2022
- В Москве выявили 1 405 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 30.11.2022
- Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба Украины с 385 до 600 млрд евро
- 11:22 30.11.2022
- Сбер в девять раз увеличил количество офисов для корпоративных клиентов
- 11:20 30.11.2022
- Потери Украины с начала СВО составили свыше 100 тыс. военных — оценка ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать