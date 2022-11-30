В России выявили 6 088 случаев заражения ковидом за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 088, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 928 случаев заражения и 53 смерти, всего с начала пандемии — 21 590 828 и 392 002 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 557 против 5 863 днем ранее, до 20 997 710.