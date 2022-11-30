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НОВОСТИ

В России выявили 6 088 случаев заражения ковидом за сутки

11:32 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 088, летальных исходов из-за ковида — на 59. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 928 случаев заражения и 53 смерти, всего с начала пандемии — 21 590 828 и 392 002 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 557 против 5 863 днем ранее, до 20 997 710.

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