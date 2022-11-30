ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных 319 млрд евро активов РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Об этом заявила в среду в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены (то есть средства должны быть легально разблокированы, на основании собственной юридической системы ЕС — прим. ТАСС), эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», — заявила фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что для легализации этих операций ЕС намерен создать международный суд против России, и заручиться с этой целью поддержкой ООН.