В пяти соединениях РВСН готовятся развернуть новые ракетные комплексы — Шойгу
14:00 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые ракетные комплексы собираются развернуть в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.
«В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов», — сказал он.
Шойгу добавил, что «при подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил».
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