В пяти соединениях РВСН готовятся развернуть новые ракетные комплексы — Шойгу

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые ракетные комплексы собираются развернуть в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

«В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов», — сказал он.

Шойгу добавил, что «при подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил».