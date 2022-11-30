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В пяти соединениях РВСН готовятся развернуть новые ракетные комплексы — Шойгу

14:00 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые ракетные комплексы собираются развернуть в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

«В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов», — сказал он.

Шойгу добавил, что «при подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил».

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